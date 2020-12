Gestione Commissariale: “Tre Sorgenti” interrompe fornitura idrica in 4 comuni per delle riparazioni”

“Informiamo che il Consorzio Acquedottistico Tre Sorgenti ha interrotto l’utilizzo dell’acquedotto consortile, illecitamente gestito, per effettuare delle riparazioni”. Lo dice in una nota la Gestione Commissariale del S.I.I. – ATI AG9 (ex Girgenti Acque).

“Pertanto – continua – è sospesa la fornitura idrica, nei comuni di Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto, che è resa possibile dall’utilizzo di quell’acquedotto”.

“Di conseguenza, la fornitura idrica potrà essere garantita solo quando il Consorzio Tre Sorgenti, avrà ripristinato la funzionalità dell’acquedotto”, conclude.