Caccia in crisi, in tanti non rinnovano il porto d’armi e non pagano le tasse

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dell’a UN.A.VE.S. (Unione associazione venatorie siciliane), a firma del presidente Calogero La Porta, indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci, e al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè.

“L’Un.A.Ve.S., composta dalle associazioni venatorie riconosciute raffigurate, con la presente vuole rappresentare che la situazione della caccia in Sicilia oggi evidenzia molte criticità che si sono susseguite negli anni pregressi fino al collasso. Infatti, come sicuramente le SS.VV. sono al corrente, negli ultimi anni sistematicamente i cacciatori e lo stesso Assessorato dell’Agricoltura hanno subìto i ricorsi al Tar sui Calendari Venatori da parte delle associazioni ambientaliste, che hanno cagionato il regolare svolgimento dell’attività venatoria dei cacciatori, i quali pur pagando le tasse sia statali che regionali si sono visti mancare molte giornate di caccia e diverse specie cacciabili”.

“Ciò ha messo in risalto tante incomprensioni tra i cacciatori e la Regione, tanto da convincere molti di essi a non rinnovare il porto d’armi, e a non pagare le tasse (questo è riscontrabile sicuramente dalle minori entrate della Regione sui relativi capitoli negli ultimi anni). Dal canto nostro, ci teniamo sottolineare le innumerevoli attività che svolgiamo nel mondo venatorio, per la tutela dell’ambiente, del mondo agricolo in collaborazione con le Istituzioni e presenti in occasioni di intervento per calamità naturali, che non stiamo qui ad elencare. Noi riteniamo, ormai con convinzione come provato negli ultimi anni, che la Regione Sicilia manifesta molte lacune nei diversi campi che riguardano la caccia, che in breve si riassumono in quelle più importanti, in ordine di urgenza”.

“1- dare la giusta funzionalità alle Ripartizioni Faunistico venatorie; in atto le RR.FF.VV., uffici periferici provinciali dell’Assessorato dell’Agricoltura, non sono dotate di personale dipendente in numero adeguato tale da sopperire alle esigenze istituzionali; N.B.- le

RR.FF.VV. sono state private del personale che prima, ultimo quinquennio, costituiva l’ organico sufficientemente necessario, mentre oggi sono dotate di personale ridotto ai minimi termini, per cui necessitano di personale atto ad affrontare i compiti istituzionali previsti dall’art. 8 della L.R. n. 33/97, dalla lettera a) alla lettera t) e dall’art. 10, dal comma 1 al comma 6 della stessa legge, dei quali se ne elencano alcuni: organizzare i censimenti, essere presenti nel territorio al fine di monitorare la presenza della selvaggina, coordinare e collaborare per i servizi di vigilanza venatoria ed ambientale, ripopolamenti di selvaggina stanziale e tanti altri servizi istituzionali e amministrativi, tra i quali elenchi AA.TT.CC., relazioni tecniche su richieste rimborsi danni all’agricoltura, relazioni tecniche su richieste istituzione Zone Cinologiche, Aziende Agro Venatorie, riunioni con i comitati provinciali, coordinamento servizi di vigilanza e ambientale, ecc. ecc. ecc;