Si scontrano due auto tra Agrigento e Aragona, tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, in un incidente stradale frontale, che si è verificato lungo la strada statale 189, nel tratto che collega Agrigento ad Aragona. Uno scontro violentissimo tra due autovetture, una Hyundai i10 e una Lancia Musa, quest’ultima vettura, in seguito all’urto, addirittura è finita sopra il guardrail.