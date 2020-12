Maltempo nell’Agrigentino: tetti scoperchiati ad Aragona. Diversi interventi sulle strade

La pioggia e le forti raffiche di vento hanno creato panico, disagi e qualche danno in provincia di Agrigento. Ad Aragona scoperchiato il tetto di un’abitazione, e alcuni pezzi di lamiera sono crollati in strada, e altri finiti sui balconi. Per fortuna non si registrano feriti. Per il distacco di detriti e calcinacci da tetti e cornicioni danneggiate alcune auto. Divelto un palo dell’illuminazione pubblica, mentre in alcune strade di Aragona, soprattutto in periferia, sono caduti alberi e rami. Diversi gli interventi di Vigili del fuoco, carabinieri e polizia Municipale.

A Favara la pioggia ha allagato diverse strade cittadine, ed un “fiume” d’acqua ha trascinato via anche i cumuli di rifiuti ammassati davanti le abitazioni, e in alcune aree. I sacchetti sono stati sparpagliati e finiti un po’ ovunque. La raccolta dei rifiuti era ripresa lo scorso giovedì, dopo due settimane di sciopero dei netturbini.

Diversi gli interventi a Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa, per alberi pericolanti o collassati lungo le strade.

E a causa dal forte maltempo che imperversa nella nostra provincia diversi interventi sulle strade provinciali sono stati effettuati dal personale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il forte vento e la pioggia hanno provocato la caduta di grossi rami di alberi lungo la la Sp 2 bivio Piano Gatta-Montaperto, in località Piano Gatta, dove è intervenuta una squadra del settore infrastrutture stradali.

Sempre il personale stradale del Libero Consorzio in servizio sulla S 32 Ribera, Ss 115, Cianciana Ss 118, è intervenuto con un grosso mezzo meccanico per liberare la carreggiata all’incrocio della Sp. 32 con la Sp Nc 5 strada

collegamento Sp 32 – Sp 34. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

Segnalati disagi anche sulla Sp 1 in località “Borsellino” dove il personale del settore Infrastrutture Stradali ha provveduto a rimuovere numerosi rami di alberi che impedivano la normale circolazione stradale.

Attivo per tutta la giornata di domenica il numero telefonico per le emergenze: 333-6141869 della Protezione Civile del Libero Consorzio, al quale i cittadini potranno segnalare tutte le situazioni di difficoltà dovuta all’azione del maltempo.