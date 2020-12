Covid: un’altra vittima a Canicattì. E 35 nuovi positivi

C’è un’altra vittima per Covid-19 a Canicattì, e come aveva anticipato CorriereAgrigentino, tanti altri casi positivi, ben 35. “Pochi istanti fa ho appreso la tristissima notizia del decesso di un nostro concittadino, ricoverato presso una struttura ospedaliera, anch’egli portato via da questo maledetto virus. A nome mio e di tutta la comunità canicattinese, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. Purtroppo Canicattì, ad oggi, piange sei deceduti a causa del Covid”, afferma il sindaco Ettore Di Ventura.

Non è tutto poiché l’Asp di Agrigento ha comunicato la positività di 35 soggetti, residenti a Canicattì, molti dei quali a seguito di indagini epidemiologiche, perchè in contatto con altri soggetti positivi, e facenti parte dei medesimi nuclei familiari. C’è anche l’avvenuta guarigione di 7 persone. Gli attuali positivi a Canicattì sono 229.