Agrigento, trovato borsone con all’interno reperti archeologici vicino la Valle dei Templi

Un borsone contenente reperti archeologici è stato rinvenuto dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, sabato sera, in via Passeggiata Archeologica, a poche decine di metri dalla Valle dei Templi.

L’intervento degli agenti in seguito ad una segnalazione anonima giunta al numero unico di emergenza 112. Su disposizione della Sala Operativa, una Volante in servizio di controllo del territorio si è recata nella zona, dove poco prima era stata segnalata la presenza di un borsone.

Gli agenti hanno trovato e recuperato, adagiato su un muretto nei pressi di un varco di accesso alla Valle dei Templi, un borsone di colore nero, in via precauzionale hanno accertato che all’interno non vi fossero fili elettrici od oggetti metallici, e hanno verificato il contenuto, consistente in svariati reperti archeologici di differente tipo, forma e dimensione.