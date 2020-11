Coronavirus, una vittima a San Biagio Platani. Preoccupa il focolaio (47 positivi)

Un cittadino di San Biagio Platani è morto per Covid-19. A comunicarlo è la Commissione straordinario del centro della montagna agrigentina. E’ stata confermata la presenza di un “focolaio”, con crescita accentuata della curva epidemiologica. Nelle prossime ore non sono escluse misure drastiche per la salvaguardia della popolazione.

Chiesta l’istituzione della “zona rossa”. A San Biagio Platani sono stati effettuati complessivamente, fino ad oggi, oltre 400 tamponi rapidi e molecolari. Gli attuali positivi sono 47; quattro i soggetti ricoverati in ospedale; 4 casi in corso d’accertamento; 8 guariti, e una persona deceduta.