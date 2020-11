Campobello di Licata, ricercato e arrestato: 38enne scena muta davanti ai giudici

Ha fatto scena muta davanti ai giudici, Salvatore Luigi Bella, il 38enne di Campobello di Licata, ricercato da giorni, ed arrestato in un casolare di campagna, nel corso di un blitz dai carabinieri di Agrigento e Licata, poiché ricercato per traffico di stupefacenti e furto. L’uomo, difeso dagli avvocati Giuseppe Riso e Salvatore Manganello, in occasione dell’interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Successivamente non ha prestato il suo consenso all’estradizione in Germania. La Corte di Appello di Palermo ha convalidato l’arresto, ed ha disposto la custodia cautelare in carcere. E’ stata fissata per il 30 novembre l’udienza per decidere sulla consegna alle Autorità giudiziaria tedesca.