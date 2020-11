Agrigento, due ragazze e un ragazzo feriti in 2 incidenti stradali

Due ragazze e un ragazzo sono rimasti feriti in due distinti incidenti stradali, che si sono verificati alla periferia di Agrigento. Teatro del primo sinistro il viale Leonardo Sciascia, all’altezza di via Lombardia, al Villaggio Mosè. A scontrarsi uno scooter, Piaggio Liberty, con a bordo due ragazze diciassettenni, entrambe di Agrigento, e una Fiat Panda, condotta da un 75enne pensionato, anche lui agrigentino.

Le ragazze sono letteralmente “volate” dalla sella, finendo pesantemente sul selciato. Sono state trasportate con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Una ha riportato traumi sparsi sul corpo, l’altra la frattura di un arto.

L’altro incidente è accaduto in via Cavaleri Magazzeni, tra San Leone e il viale Cannatello. Un 22enne di Agrigento in sella ad una motocicletta, modello Honda, sarebbe scivolato e con un salto, ha evitato di finire schiacciato sotto un furgone, proveniente dalla parte opposta. Ha riportato alcuni traumi, ma per fortuna non versa in gravi condizioni. Con un’ambulanza è stato trasferito al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”. In entrambi i casi sul posto si sono portati gli agenti della sezione Infortunistica della polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi.