Emergenza Covid a Canicattì, registrati altri 10 positivi. Chiusa una scuola. Nuovi casi a Licata e Favara

Nelle ultime 24 ore registrati dieci nuovi contagi al Covid-19, a Canicattì. Un’emergenza sanitaria che si aggrava di ora in ora. La maggior parte di questi nuovi casi sono riconducibili all’indagine epidemiologica condotta in questi ultimi giorni. Tra i nuovi positivi anche due persone della Scuola per l’Infanzia “La Carrubba”. Il sindaco Ettore Di Ventura, ha disposto l’immediata chiusura dell’istituto scolastico. Anche in questo caso è stata avviata l’indagine epidemiologica delle classi interessate da parte dell’Asp di Agrigento.

“Per tale plesso scolastico ho disposto immediatamente la sanificazione degli ambienti – dice il primo cittadino -.

Riteniamo, purtroppo, che i numeri possano continuare ad aumentare. Nella cosiddetta seconda ondata sono ben 68 le persone che hanno già contratto il virus ovvero, circa, 2 contagiati ogni mille abitanti. La maggior parte dei nostri concittadini, fortunatamente, è in buone condizione, e si trova in isolamento domiciliare. Quattro nostri concittadini, invece, al momento si trovano ricoverati in diverse strutture ospedaliere. La situazione è molto delicata poichè i contagi continuano a crescere senza sosta in Italia, nella nostra Regione, nella nostra Provincia e anche nella nostra città. Chiedo a tutti i concittadini la massima collaborazione. In questo specifico momento storico sentiamo tutti il bisogno di unità e comunione d’intenti”. Le persone attualmente positive a Canicattì sono 52.

Nelle ultime 24 ore ben 7 nuovi casi di Covid-19 a Licata. Tutti hanno l’obbligo di permanenza domiciliare. Il numero complessivo degli attuali positivi a Licata è di 53 soggetti.

Due nuovi positivi a Santa Margherita Belice. Si tratta di un anziano di 84 anni, e una donna di 30. Una persone, invece, è guarita. Nel centro belicino sono 44, in tutto, gli attuali positivi.

E altri due positivi a Favara. Uno è del tutto asintomatico, e l’altro ha lievi sintomi. Si registra anche una guarigione. Smentita dallo stesso sindaco Anna Alba, l’indiscrezione secondo cui, aveva contratto il virus.