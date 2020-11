Agrigento, esercenti e commercianti in piazza contro il Dpcm

Commerciarti, esercenti del settore del gioco e scommesse, sale Bingo, ristorazione, pizzerie, pub, ambulanti, settore fieristico, precisamente quella delle “partita Iva” sono scesi in piazza, con raduno, in piazza Cavour, lungo il viale della Vittoria, ad Agrigento, per protestare contro il Dpcm del presidente del Consiglio, sulla chiusura anticipata di una parte delle attività lavorative, e la chiusura totale di tante altre.

Alla manifestazione hanno partecipato un centinaio di persone, alcune delle quali, hanno esposto alcune lenzuola con su scritto: “E’ facile per chi ha lo stipendio sicuro dire agli altri di restare a casa”, e ancora “Mi chiudi, e mi paghi”. Tra i partecipanti diverse delegazioni provenienti da altri centri della provincia, la più rappresentativa è stata quella delle imprese di Siculiana. Da registrare l’assenza di imprenditori agrigentini.