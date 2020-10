Agrigento, dipendente di supermercato con la mascherina abbassata: multato 400 euro

Al momento del controllo è stato trovato con la mascherina abbassata. Si tratta di un dipendente di un supermercato di Villaseta. Il lavoratore avrebbe cercato anche di giustificarsi. E’ stato multato di 400 euro.

Tutto quanto nell’ambito dei controlli delle forze dell’ordine per far rispettare i decreti del Governo. La sanzione al dipendente del market è un monito per tutti a non rilassarsi, e a rispettare le regole.

Per tutto il periodo di semi lockdown i controlli saranno più serrati, e la tolleranza sarà zero. Carabinieri e polizia di Stato assicureranno la loro presenza serale e notturna, con diverse pattuglie, tra il centro di Agrigento, e le aree periferiche della città dei Templi, ma stesso servizio sarà assicurato dall’Arma dei carabinieri in tutti i comuni della provincia, al fine di svolgere un’azione di prevenzione.