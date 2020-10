Covonavirus, 3 nuovi casi a Cammarata e San Giovanni Gemini

Nuovo caso positivo di Coronavirus a Cammarata. Fa parte dello stesso nucleo familiare già contagiato. “I malati di Covid a Cammarata sono 3. “La situazione è circoscritta e sotto controllo. Stiamo tranquilli. In via precauzionale ho chiuso le scuole perché l’Asp mi ha comunicato anche di un nuovo caso positivo nel vicino comune di San Giovanni Gemini. La persona interessata svolge attività lavorativa a Cammarata, ha contatti a Cammarata. Per dare tutto il tempo all’Asp di tracciare i contatti abbiamo deciso di chiudere le scuole”, dice il sindaco Giuseppe Mangiapane.

Il sindaco di San Giovanni Gemini, Carmelo Panepinto ha comunicato di altri due casi di Covid-19. I due nuovi casi escluderebbero un collegamento fra loro. “L’esito favorevole dei tamponi effettuati sui bambini della scuola materna Il Piccolo Principe, e nella classe coinvolta della scuola media di via Sacramento, ha escluso ogni caso di contagio all’interno di questi istituti”, dice il primo cittadino.