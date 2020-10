Coronavirus, otto studenti di Licata positivi. Un caso a Castrofilippo e 1 a Sant’Angelo Muxaro

Otto studenti di Licata sono risultati positivi al Coronavirus. Per cui gli attuali contagiati a Licata adesso sono complessivamente 28. Anche questi ultimi giovani soggetti positivi risultano ricoverati, né affetti da significativi sintomi ma, in quanto positivi al Covid-19 raggiunti dal provvedimento di obbligo di isolamento domiciliare, che la polizia Municipale ha provveduto a notificare alle famiglie.

“Con riguardo agli 8 positivi registrati al liceo “Linares” – scrive il sindaco di Licata Galanti – gli studenti, ai quali auguro di rimettersi al più presto, sono in isolamento obbligatorio già da giorni e la scuola è chiusa dalla scorsa settimana. Abbiamo agito con la tempestività dettata dalle norme in vigore, limitando così al minimo il diffondersi del contagio. Ovviamente i tamponi sono stati eseguiti anche nei confronti dei familiari dei ragazzi e di chi è venuto in contatto con loro, e stiamo attendendo l’esito. Rivolgo a tutti i miei concittadini l’appello alla prudenza, alla responsabilità. Ciò per tutelare la salute di tutti e consentire la ripresa a pieno regime delle attività produttive al più presto possibile”.

E l’Asp di Agrigento ha dato comunicazione di un nuovo caso di positività a Castrofilippo. “Si tratta di un nostro concittadino, che si aggiunge al precedente. Già avviata l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti che il soggetto ha avuto nell’ultimo periodo. Saranno sottoposti a tampone tutti i familiari. Lo stato di salute del soggetto in questione fortunatamente è buono, a parte qualche lieve sintomo, ed allo stesso rivolgo l’augurio di una pronta guarigione. Invito tutti all’uso della mascherina, il rispetto del distanziamento ed a essere prudenti e soprattutto responsabili”, dice il sindaco Antonio Badalamenti. A Castrofilippo gli attuali positivi sono due.

E si registra un terzo caso a Sant’Angelo Muxaro. La persona positiva al Covid è ricoverata presso l’ospedale di Agrigento, sta bene e presenta i tipici sintomi da influenza da Coronavirus. Il soggetto era già in isolamento obbligatorio, da qualche giorno, poiché “contatto stretto” dei precedenti casi.

“Si continua a monitorare la situazione locale e preventivamente l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla sanificazione preventiva dei locali scolastici di Piazza Umberto I e del Palazzo Comunale già sabato 24 ottobre. Stasera verrà effettuato un intervento di sanificazione preventivo nella nostra Chiesa Matrice”, dice il sindaco Angelo Tirrito.