Le prime parole del nuovo sindaco di Agrigento: “Cominceremo a lavorare subito”

“Grazie, grazie, grazie ai 13.156 agrigentini che hanno votato per me. Un grazie di cuore per aver creduto in me e nel mio progetto di rinnovamento. Ma grazie anche a tutto il mio staff di amici e collaboratori che mi hanno consigliato e sostenuto”. Lo ha detto il neo sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

“Grazie anche alla mia famiglia che mi ha condiviso e sostenuto, ai consiglieri comunali eletti e non, che non si sono mai allontanati dalla squadra e sono stati con me fino alla fine – continua il primo cittadino -. Grazie anche ai partiti che mi hanno sostenuto e che hanno creduto nel mio progetto. Ho sempre detto che per fare crescere Agrigento bisogna avere dei collegamenti con il Governo regionale e quello nazionale”.

“E noi oggi abbiamo un collegamento diretto che può certamente favorirci – prosegue -. Con loro lavorerò per fare avere alla città quello che occorre per crescere e per far cambiare la vita degli agrigentini, a cominciare dal decoro e dalla pulizia. Formulo i migliori auguri a Lillo Firetto su quello che vorrà fare in futuro e auspico una fattiva collaborazione per il futuro”.

“Ma oggi è il momento dei festeggiamenti – conclude -, cominceremo a lavorare subito dopo la proclamazione, quando riceveremo ufficialmente le consegne e prenderemo possesso del palazzo Comunale con grande riconoscenza”.