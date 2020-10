Volley, la Seap Aragona travolge il Modica in amichevole

La Seap Dalli Cardillo Aragona vince nettamente l’allenamento congiunto con la Pro Volley Team Modica, formazione dello stesso girone di B1 della squadra del presidente Nino Di Giacomo. La gara amichevole si è disputata al palasport Pippo Nicosia di Agrigento ed è terminata con il punteggio di 3-0.

Questi i parziali: 25-22, 25-11, 25-17. E’ stato un buon test per la Seap Dalli Cardillo Aragona in vista dell’inizio del campionato il prossimo 7 novembre.

La Seap Dalli Cardillo Aragona, priva delle infortunate Elena Cappelli e Giorgia Silotto, è scesa in campo con Caracuta in regia, Stival opposto, Manzano e Borelli centrali, Moneta e Beltrame martelli ricevitori, Vittorio libero.

Nel corso dell’allenamento congiunto sono entrate la centrale Murri e il secondo libero Ruffa. A riposo Martina Baruffi, non al meglio della condizione fisica.

La Pvt Modica ha schierato Turlà in palleggio, Liguori opposto, Ferro e Giardi martelli-ricevitori, Dell’Ermo e Gridelli al centro con Ferrantello libero.

Durante la partita sono entrate anche la giovane palleggiatrice Fabbo, l’attaccante Capponi, la centrale Leandri e l’opposto D’Antoni.

Il match è stato bello e avvincente, soprattutto nel primo set, e i due allenatori, Massimo Dagioni e Corrado Scavino, hanno tratto buone indicazioni sui sistemi di gioco e sulla condizione atletica delle ragazze. La Seap Dalli Cardillo ha vinto il primo set rimontando ben nove punti alle avversarie, grazie ad un finale molto convincente, dove tutti i fondamentali hanno girato a meraviglia. La squadra di Massimo Dagioni non ha più staccato la spina ed ha chiuso l’amichevole in crescendo, grazie ad una superlativa prova del collettivo. Il secondo set è stato nettamente dominato dalle biancazzurre, con l’opposto Sara Stival in grande evidenza. Nel terzo parziale la Pvt Modica ha provato a mettere in difficoltà le padrone di casa senza però riuscirvi. Capitan Moneta e compagne non hanno sbagliato praticamente nulla ed hanno vinto con merito il test match. La migliore realizzatrice della Seap Dalli Cardillo Aragona è stata l’opposto Sara Stival con 17 punti a referto. In doppia cifra anche Serena Moneta con 14 punti. La centrale Borelli ha totalizzato 8 punti. Manzano e Beltrame hanno chiuso con 6 punti a testa. Per la Pvt Modica le migliori realizzatrici sono state Giardi e Gridelli con 8 punti a testa.