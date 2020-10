Agrigento, ruba soldi dalla cassa di una pizzeria: denunciato 33enne

Incastrato dall’occhio delle telecamere. Un 33enne domiciliato a Menfi, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Il giovane si è intrufolato in un bed and breakfast, con annessa pizzeria, nel quartiere agrigentino di Villaseta, e approfittando del fatto che in quei momenti non vi era nessuno, dalla cassa ha rubato 100 euro. Poi è fuggito velocemente.

Ad accorgersi di quell’individuo in fuga è stato uno dei proprietari. Si è insospettito, quindi, l’amara scoperta del furto. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Agrigento, i quali, dopo la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, di cui è dotato il locale, hanno ricostruito i fatti, e in poco tempo hanno identificato il responsabile.