Porto Empedocle, aprono la portiera e rubano la borsa di una donna

Ha parcheggiato la sua autovettura per una breve sosta, e ignoti ladri con consumata abilità sono entrati in azione. Sono riusciti ad aprire la portiera, portandosi via una borsa. Vittima un’impiegata statale. L’episodio è accaduto, l’altro giorno, nell’abitato di Porto Empedocle.

Dopo circa dieci minuti la donna mentre si stava apprestando a recuperare la sua auto, ha scoperto di essere stata derubata della borsa, lasciata maldestramente all’interno dell’abitacolo All’interno dell’accessorio la documentazione medica, e altre carte con informazioni del padre, circa cento euro, un telefono cellulare, il codice fiscale e i documenti d’identità di padre e figlia, il badge per timbrare la presenza sul posto di lavoro, un tesserino, altra documentazione della stessa, ed effetti personali.

Le forze dell’ordine hanno raccolto la denuncia con il racconto della vittima, e da lì a poco hanno avviato le indagini.