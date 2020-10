Coronavirus. Cinque nuovi casi a Canicattì, uno ad Agrigento e uno a Campobello

Nelle ultime ore registrati 5 nuovi casi di positività al Covid-19 a Canicattì. Allo stato attuale sono 11 le persone positive al Covid-19.

E tampone negativo per la moglie, unica convivente, dell’uomo di Canicattì deceduto per Covid-19 nei giorni scorsi. I diretti congiunti, che non avevano avuto contatti da molti giorni prima del ricovero e che in ogni caso, a seguito di verifiche sierologiche, anch’essi risultano negativi.

“Così come, nell’altro caso, che vede coinvolta una bambina risultata positiva, tutto il nucleo convivente ha regolarmente e scrupolosamente attenzionato tutte le norme anti Covid prescritte”, dice il sindaco Ettore Di Ventura.

Da Canicattì ad Agrigento. Una giovane di Agrigento, residente nel quartiere di Villaseta, è risultata positiva al Covid-19. Si trova in isolamento domiciliare. L’Asp di Agrigento ha avviato un’indagine epidemiologica per risalire ai contatti avuti negli ultimi giorni dalla donna. Eseguiti diversi tamponi.

E da Agrigento a Campobello di Licata, dove è risultata positiva una persona del luogo.