Coronavirus, assembramenti: rafforzata vigilanza davanti le scuole

“Se verranno registrati elementi di debolezza nella lotta al Covid, non esiterò ad intraprendere azioni drastiche e ad adottare provvedimenti per cercare di porre un argine alla situazione”.

Lo ha detto questa mattina il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, in un incontro con la stampa, nel corso del quale ha fatto il punto della situazione dei nuovi contagi in città, sia negli ambienti scolastici che all’esterno.

Lillo Firetto, nel tranquillizzare le famiglie ha ribadito che è in atto un ulteriore rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme, e per prevenire e scoraggiare assembramenti, che vedono impegnato costantemente tutto il personale della Polizia Municipale.