Coronavirus in Sicilia, aumenta il contagio: 216 nuovi casi

I nuovi casi positivi di Covid19, accertati nelle ultime 24 ore in Sicilia, sono 213 (ieri erano stati 198). E ci sono altri 4 decessi, secondo il bollettino del Ministero della Salute (aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 7 ottobre).

Questa la distribuzione nelle province dell’Isola: 89 a Catania, 59 a Palermo, 25 a Trapani, 13 a Caltanissetta, 11 a Messina, 8 a Ragusa, e 8 a Siracusa.

Gli attuali positivi sono 3.549, dei quali, 405 ricoverati in ospedale, 30 in terapia intensiva, 3.144 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 6.579.

Anche oggi si registrano quattro nuove vittime di Covid: il totale sale a 326. Sono una donna 84enne, a Palermo, due uomini a Catania di 89 e 74 anni, e una donna di Mazara del Vallo di 72 anni.