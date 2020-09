Nello spot di Dolce & Gabbana anche la Chiesa Madre di Palma di Montechiaro

Che quel 4 luglio 2019 entrasse nella storia di Palma di Montechiaro non c’erano dubbi. La sfilata di Dolce & Gabbana non è un evento soltanto, ma una vetrina internazionale che porta lustro alla città dove i due stilisti hanno deciso di presentare i loro nuovi modelli. Dopo avere reso famoso in tutto il mondo Montepulciano, a distanza di un anno, ecco un regalo che i due hanno voluto rendere alla città del Gattopardo. Nel nuovo video pubblicitario, distribuito in tutti i cinque continenti, la vetrina è la splendida Chiesa Madre, uno dei siti più belli e straordinari della Sicilia. Una ennesima occasione per far conoscere Palma di Montechiaro sempre più, uno spot per la corsa al titolo di Capitale italiana della Cultura 2022 dove la città guidata dal sindaco, Stefano Castellino, è una delle 28 rimaste in corsa.