Coronavirus, due nuovi casi a Grotte e il decimo a Cattolica Eraclea

Altri casi di Coronavirus in provincia di Agrigento, precisamente a Grotte e Cattolica Eraclea. Sono risultati positivi al Covid-19 due grottesi, non collegati a quelli precedenti. Lo ha annunciato, sui social, il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza. Per questa seconda ondata di contagi (nella prima Grotte era rimasta Covid-free), il numero delle persone con il virus sale a 5, di cui due già guarite.

E c’è un nuovo caso anche a Cattolica Eraclea. A darne conferma è stato il sindaco Santo Borsellino: “Mi hanno appena informato che un altro nostro concittadino, già in isolamento, è risultato positivo al test per Covid-19″. I casi positivi salgono a 10. Fortunatamente altri due tamponi effettuati hanno dato esito negativo.

A Canicattì, intanto, si registra una nuova guarigione. “L’Asp mi ha comunicato l’avvenuta guarigione di un altro nostro concittadino precedentemente risultato positivo al Covid”, ha detto il sindaco Ettore Di Ventura.