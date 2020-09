Lavoro in provincia di Agrigento. Nasce il primo ecosistema di formazione alimentare e turistico

Creare occupazione post formazione attraverso il primo Ecosistema Italiano di Formazione in Assetto Lavorativo. Tutto questo è “Medifood Innovation Hub”. Nato dalla sinergia della rete composta da Its, Imprese, Istituzioni ed enti di formazione che vede come promotori del progetto il distretto delle filiere e dei territori in rete che raccoglie oltre 6000 imprese che operano nell’agroalimentare siciliano, Its Albatros di Messina, Its Archimede di Siracusa, Its Mobilità sostenibile trasporti di Catania, Arces, Fmts Group.

Medifood Innovation Hub si propone come un ecosistema di formazione ed innovazione dell’intera filiera agroalimentare ed agrituristica. Verranno seguiti tutti i processi dalla produzione alla trasformazione e dalla distribuzione al rapporto con la salute ed il benessere alimentare dei consumatori. Medifood Innovation Hub ha l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento in contesti lavorativi capaci di raccogliere e coordinare saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità in maniera complementare.

In un contesto produttivo della Sicilia caratterizzato dalle presenza di aziende agricole che operano nella filiera del Food Tech e di istituzioni scolastiche formative e di istruzione terziaria impegnate nella formazione di profili professionali ad esso collegati. Soddisfazione è stata espressa da Salvatore Pitrola componente del direttivo del Distretto del Cibo e responsabile amministrativo e finanziario del Gal Sicilia Centro Meridionale di cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento.