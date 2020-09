Coronavirus, primo caso a Racalmuto. Si tratta di una donna

C’è il primo caso di Coronavirus anche Racalmuto, che non è più Covid-free. Si tratta di una donna che si era recata in ospedale per altre patologie, e sottoposta al tampone è risultata contagiata dal virus. La paziente è asintomatica.

A confermare il primo caso a Racalmuto il sindaco Vincenzo Maniglia: “Purtroppo ho appena appreso da fonti certe che anche a Racalmuto è stato riscontrato un caso di Covid19. Vi darò maggiori indicazioni nella giornata di domani. Nel frattempo invito tutti i cittadini a rispettare ancora di più le misure di prevenzioni già adottate”.

“Purtroppo anche nella vicinissima Racalmuto il primo caso di Covid-19. Esprimo solidarietà e vicinanza al Sindaco Vincenzo Maniglia e tutta la popolazione racalmutese. Ancora una volta si rende necessario ribadire la necessità di aumentare la cautela e di rispettare le norme anti-Covid. Rivolgo un accorato appello alla responsabilità di tutti i cittadini ed in particolare ai giovani al fine di evitare l’adozione di misure ulteriormente restrittive”, afferma il sindaco della vicina Grotte Alfonso Provvidenza.