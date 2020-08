Coronavirus in Sicilia, altri 34 tamponi positivi (uno provincia di Agrigento)

Accertati 34 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, (contro i 29 di ieri), nelle ultime 24 ore (dato aggiornato alle 15 di oggi domenica 30 agosto).

Dei 34 casi registrati così distribuiti in quasi tutte le province siciliane: 10 a Enna (dove a Pietraperzia risultano positive 10 persone, 4 delle quali migranti e cinque mediatori culturali. Questi ultimi nove casi sono relativi alla stessa struttura di accoglienza), 1 ad Agrigento, 12 a Catania, 3 a Messina, 3 a Palermo, 2 a Ragusa, 2 a Siracusa e 1 a Messina.

Gli attuali positivi salgono a 1.114, di cui 68 ricoverati in ospedale con sintomi. Stabile a 10 il numero delle persone in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono ora 1036 persone. Non ci sono stati decessi e il numero dei morti da Covid19 nell’Isola è fermo a 286.