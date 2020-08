Agrigento, fermato con una moto rubata: 26enne condannato

Due anni e due mesi di reclusione sono stati inflitti ad Angelo Schillaci 26 anni di Agrigento, che è stato riconosciuto colpevole di ricettazione di una motoveicolo, risultato rubato, e contraffazione della relativa targa. La condanna diventa definitiva con la pronuncia della Cassazione.

Dopo la denuncia la Procura della Repubblica dispose il giudizio. Da qui la condanna in primo e secondo grado. Schillaci, il cui ricorso in Cassazione è stato rigettato, dovrà pagare anche le spese processuali, e una sanzione pecuniaria per un ammontare della somma di 3.700 euro.