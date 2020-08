Canicattì, Comitato 2021: “riconfigurazione segnaletica orizzontale SS122, problema risolto, ringraziamo ANAS”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente quanto pervenutoci dal Comitato Civico 2021 di Canicattì:

MITT.

COMITATO CIVICO 2021

VIA DE SICA, 11

PEC: comitatocivico2021@pec.it

CANICATTI’

OGGETTO: RICONFIGURAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SS 122 DIREZIONE CANICATTI’ CONTATTO ANAS/ COMITATO CIVICO 2021 – PROBLEMA RISOLTO

COMUNICATO STAMPA

A SEGUITO DEL SOLLECITO RELATIVO ALLA RICONFIGURAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL TRATTO DI STRADA SS 122 DIREZIONE CANICATTÌ’/CASTROFILIPPO , EFFETTUATO DA QUESTO COMITATO CIVICO 2021 IN DATA 10/06/2020 , GLI UFFICI DELL’ANAS , MOLTO CORTESEMENTE, HANNO RISPOSTO IN DATA 14/08/2020 DICHIARANDO LA LORO DISPONIBILITÀ’ AD EFFETTUARE UN EVENTUALE INTERVENTO DI MODIFICA DELLA STESSA.

SUCCESSIVAMENTE, A SEGUITO DI CONTATTO TELEFONICO, AVVENUTO IN DATA 25/08/2020 ,CON I TECNICI INCARICATI ANAS, CHE RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE, HANNO VOLUTO SPECIFICATI I MOTIVI DELLA RICHIESTA E RIPORTATE LE SPECIFICHE LAMENTELE DEI CITTADINI, POSTO CIO’ SI E ADDIVENUTI A DELLE PROPOSTE DI RETTIFICA DELLA SEGNALETICA ATTRAVERSO DUE FASI: LA PRIMA RIGUARDERÀ’ IL DECLASSAMENTO DELLA STRADA SS 122 TRATTO DAL KM 27 AL KM 30 DIREZIONE CANICATTÌ’( SIGNIFICA DAL DISTRIBUTORE MARCHESE RAGONA AL DISTRIBUTORE DI BENEDETTO) QUINDI POTRÀ’ DIVENTARE STRADA COMUNALE ; NELLA SECONDA FASE VERRÀ’ RIVISTA LA SEGNALETICA ORIZZONTARE DI MEZZERIA CONSENTENDO COSI’ L’ACCESSO NELLE VARIE UTENZE E NELLE STRADE COLLATERALI.

I TECNICI DELL’ANAS HANNO TENUTO A PRECISARE CHE TUTTI GLI ACCESSI COMUNALI NON SONO AUTORIZZATI E PER QUALCUNO CHE ERA AUTORIZZATO L’ENTE NON HA MAI PROVVEDUTO AL RINNOVO .

I TECNICI DELL’ANAS HANNO IPOTIZZATO CHE ENTRAMBE LE SUDDETTE INIZIERANNO ENTRO SETTEMBRE 2020.

E’ STATO ALTRESI’ SEGNALATO CHE IL TRATTO DI STRADA CHE VA DAL DISTRIBUTORE MARCHESE RAGONA AL BIVIO PER CASTROFILIPPO PRESENTA DEGLI AVVALLAMENTI PERICOLOSI PER LA CIRCOLAZIONE, PER QUESTO E’ STATO RASSICURATO CHE NEL BREVE PERIODO L’ANAS PROVVEDERÀ’ AL TOTALE RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE CON UN INTERVENTO RADICALE.

QUESTO NELLA SPERANZA DI UNA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI CANICATTÌ’ ED IN PARTICOLARE DEL SINDACO.

QUESTO COMITATO CIVICO 2021 RINGRAZIA L’AZIENDA ANAS E I TECNICI DI RIFERIMENTO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE

Canicattì 26/08/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina