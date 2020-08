Linosa, si stacca portellone nave e finisce in mare

Dalla traghetto “Sansovino” in navigazione da Lampedusa verso il porto di Porto Empedocle s’è staccato il portellone centrale, ed è finito in mare, proprio di fronte il porticciolo di Linosa. A quel punto la motonave è rimasta ferma poco fuori la zona del porto della più piccola delle Pelagie.

La Capitaneria di porto di Porto Empedocle, ricevuta la segnalazione, d’accordo con la compagnia marittima, proprietaria del traghetto, ha avviato tutte le operazioni per far sbarcare i passeggeri e i mezzi a Linosa. La motonave con queste condizioni, infatti, non può proseguire la navigazione per Porto Empedocle, né può tornare indietro a Lampedusa.

Possibile l’impiego dei laterali del portellone, quelli utilizzati per il passaggio pedonale, per fare sbarcare i passeggeri, tra questi decine di turisti che stavano rientrando dalle ferie alle Pelagie, e 84 tunisini già ospiti dell’hotspot di contrada “Imbriacola”, e destinati ad alcune strutture di accoglienza.

Una volta sbarcati a Linosa, i passeggeri saranno recuperati dall’aliscafo e procedere verso Porto Empedocle.