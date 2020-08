Agrigento, “Ha minacciato di morte dirigente comunale”: arrestato 42enne

Avrebbe minacciato di morte con un cacciavite un dirigente del Comune di Agrigento. Con questa accusa il magistrato di Sorveglianza Chiara Vicini ha revocato i domiciliari, e disposto il carcere per I.L.M., 42 anni, di Agrigento.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno eseguito il nuovo provvedimento. Sulla decisione del giudice di revocargli la misura alternativa al carcere alcuni episodi di aggressione o solo tentate, documentate con dei video diventati virali,

In uno si è recato al Comune di Agrigento con un cacciavite in mano, e ha minacciato un dirigente comunale. In un filmato ha minacciato e aggredito un dipendente del cimitero.

Inoltre, il 42enne era stato denunciato per violenza e minaccia a Pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, ai danni di un altro impiegato del Comune agrigentino.