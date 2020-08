Agrigento, altra frana dal costone del Caos. Paura ma nessun ferito

E’ successo nuovamente, e questa volta solo per puro caso non c’è scappato il ferito. Una discreta quantità di terra e massi si è staccata dal costone tra le spiagge di “Maddalusa” e “Caos” alla periferia di Agrigento, nei pressi della galleria per Porto Empedocle, precipitando sulla spiaggia.

E’ successo poco prima di mezzogiorno. La zona interessata è la solita, quella interdetta allo stazionamento ed anche al passaggio dei bagnanti. Prima dell’evento nell’area c’erano diversi bagnanti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i presenti, ma questo non significa dover abbassare la guardia perché il pericolo sempre concreto e reale.

Sul luogo è arrivato il personale della Capitaneria di porto per rendersi conto della situazione. La frana era ben visibile anche da lontano, visto il polverone che ha generato. (Foto da MareAmico)