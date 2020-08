Coronavirus in Sicilia, altri 28 nuovi positivi. Nove sono migranti

Nelle ultime 24 ore (oggi sabato 8 agosto) secondo il bollettino della Protezione civile nazionale su dati della Regione siciliana, registrati 28 nuovi casi di Covid19, a fronte di circa 2500 tamponi effettuati.

Dei nuovi contagiati 9 sono migranti. Gli altri soggetti che hanno contratto il virus 10 nella provincia di Catania, 6 a Enna, 5 a Siracusa, 3 a Ragusa, 2 a Caltanissetta e 1 a Palermo e uno a Messina.

Resta invece in invariato il numero della persone ricoverate in ospedale sono 41, e di quanti si trovano in terapia intensiva 4; in isolamento domiciliare 356 persone. Resta invariato il numero dei morti 284, e il numero dei guariti 2743.