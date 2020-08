Agrigento, incendio in contrada Petrusa. Fiamme lambiscono perimetro del carcere

Un rogo di natura incerta ha carbonizzato una vasta area di contrada “Petrusa”, estendendosi fino al perimetro del carcere “Pasquale Di Lorenzo”, di Agrigento.

In fiamme alcuni terreni ricoperti di sterpaglia, e il boschetto adiacente alla struttura penitenziaria.

Scattato l’allarme sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e il personale del Corpo Forestale, che senza non poche difficoltà stanno cercando di domare l’incendio. E’ stato anche richiesto il supporto di un mezzo aereo per facilitare le operazioni, rese difficili per via di un venticello caldo.