Crescono i contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, oggi mercoledì 5 agosto, altri 21 nuovi positivi, a fronte di 2337 tamponi effettuati. Emerge dal comunicato dalla Regione alla Protezione civile nazionale.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 314, di questi 38 in ospedale, 4 delle quali in terapia intensiva, e 276 sono in isolamento domiciliare.

I morti dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 284.