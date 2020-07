Coronavirus in Sicilia, crescono i contagi: altri 7 nuovi casi

Crescono, anche se di poco, i contagiati da Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore (oggi mercoledì 22 luglio), secondo i dati forniti dal Ministero della Salute e della Protezione civile nazionale, si registrano 7 nuovi positivi (sei di questi in provincia di Catania), per un totale di casi di 161 persone attualmente colpite dal virus. L’altro nuovo positivo si registra in provincia di Siracusa. Giunto l’esito di 2.675 tamponi.

Aumenta anche di una unità rispetto a ieri, il dato relativo ai ricoveri in Terapia intensiva: adesso sono 3. I ricoverati con sintomi sono 10, il totale degli ospedalizzati è di 13 unità, 148 le persone in isolamento domiciliare.

I casi totali di Covid19 dall’inizio della pandemia sono 3.153; dimessi/guariti sono 2.709; i deceduti 283; tamponi 255.152