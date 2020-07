Coronavirus in Sicilia, c’è un nuovo positivo su 2830 tamponi

C’è un nuovo positivo su 2830 tamponi effettuati, e non ci sono morti. E’ questo il dato del 3 luglio comunicato dalla Regione alla Protezione civile nazionale per la Sicilia.

Il totale delle persone attualmente contagiate è di 135, delle quali, 117 si trovano in isolamento domiciliare, e 18 ricoverate in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva.

Ecco i numeri di oggi venerdì 3 luglio: casi totali dall’inizio della pandemia 3.091; tamponi 217.147; attuali ricoverati con sintomi 16, terapia intensiva 2, totale ospedalizzati 18, isolamento domiciliare 117, totale positivi 135. Dimessi/Guariti 2.674, deceduti 282.