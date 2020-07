Coronavirus in Sicilia, 2.424 tamponi negativi. Un solo nuovo caso e due guariti

Sono stati 2.425 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, in Sicilia, secondo i dati resi noti dal ministero della Salute, e dai test è emerso un altro caso di Coronavirus.

Non si sono registrate vittime e sono guariti due pazienti, uno ricoverato e uno in isolamento domiciliare. Così il totale degli attualmente positivi scende a 126 persone.

La situazione dei contagi Covid19 rimane stabile. I ricoverati con sintomi sono 18 e in terapia intensiva rimangono 3 persone su un totale di 21.

In isolamento domiciliare 105 persone. In totale dall’inizio dell’emergenza i dimessi/guariti sono 2.673, i deceduti 282 (0), i casi totali 3.081, e i tamponi effettuati 211.496.