Casteltermini, ritrovata l’auto del favarese scomparso

E’ stata ritrovata l’auto, modello Chevrolet Matiz, appartenente all’84enne favarese Giuseppe Fallea, di cui non si hanno più notizie dalla giornata del 13 maggio scorso. Si trovava in contrada “Margi”, in territorio di di Casteltermini, ad una trentina di chilometri di distanza da Favara.

Sono stati alcuni ragazzi che proprio in quella zona stavano praticando motocross, a segnalare la presenza della vettura, direttamente al figlio di Fallea. Quest’ultimo ha allertato i carabinieri, che si sono recati sul posto.

L’automobile, a quanto pare, non presenta alcun segno di incidente stradale. L’auto è stata sequestrata ed è già a vaglio della Scientifica, nella speranza di trovare qualche indizio utile a rintracciare l’anziano.