Favara, notte di fuoco: in fiamme un’autovettura e un furgone

I vigili del fuoco sono stati impegnati a Favara per due incendi di auto. In entrambi i casi probabile l’attentato incendiario. Anche se in mancanze di certezze resta in piedi il fatto accidentale, riconducibile a un corto circuito. Indagano i carabinieri della Tenenza di Favara. Escluso il collegamento fra i due eventi.

E’ iniziato tutto verso le 3:30, in via Giuliano Guazzelli, nei pressi di piazza Alberiore. Qui si trovava parcheggiato una Opel Zafira di proprietà di un disoccupato quarantenne di Favara. Al momento dell’arrivo dei pompieri, l’auto era avvolta dalla fiamme. Gli uomini antincendio sono riusciti a circoscrivere il rogo. Non sono state rinvenute tracce di dolo.

Per i vigili del fuoco neppure il tempo di rientrare ad Agrigento, che intorno alle 6, è giunta un’altra segnalazione per un furgone in fiamme in via Luigi Cavalcanti. A bruciare un Fiat Doblò, di proprietà di un operaio trentacinquenne, originario di Porto Empedocle.

Anche in questo caso non sarebbero state rinvenute tracce di benzina o contenitori sospetti. Una relazione di quanto accaduto è stata inviata alla Procura della Repubblica. Aperti due fascicoli separati per fare luce sui due incendi.