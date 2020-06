Marco Zambuto: “Necessario rilanciare un ‘patto sociale’ con la città”

Il candidato sindaco di Agrigento alle prossime elezioni Amministrative, Marco Zambuto, rilancia la proposta di un “Patto sociale” con la città dei Templi. Zambuto spiega: “Oggi più che mai è da rilanciare un ‘patto sociale’ con la comunità di Agrigento. Dalla conclusione del lockdown abbiamo potuto prendere atto di una condizione che è cambiata, ed è cambiata anche nell’economia della nostra città. Tante saracinesche non si stanno riaprendo, e le attività riprendono molto lentamente, con un conto altissimo che stanno pagando tantissime imprese economiche legate soprattutto al turismo, alla ristorazione, ma anche quelle legate al commercio, al negozio al dettaglio, nel contesto di un mercato che è assolutamente fermo e che ha bisogno di una guida sul piano della politica, che sappia ascoltare, interpretare al meglio quelle che sono le istanze, le domande che vengono dal territorio, dalla città. E Agrigento è una città molto sofferente, che dalla vicenda covd 19 ne esce ancora più penalizzata. E allora occorre nuovamente un grande ‘patto sociale’ che unisca le forze politiche, in una competizione nella quale ognuno deve riuscire a dare il meglio, rendendo soluzioni, misure e, soprattutto, risorse finanziarie che siano immediatamente spendibili. Vedo diverse proposte che vengono portate avanti, ma se poi tali proposte non hanno il carattere dell’immediatezza diventano soltanto libri dei sogni. Questo non ce lo possiamo permettere, e allora ecco il perchè del rilancio di un ‘patto sociale’ che leghi la città e la comunità per riuscire ad affrontare questo momento assolutamente delicato e difficile” – conclude Marco Zambuto.