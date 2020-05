ARS, Savona, Mancuso e Gallo in visita a Casteltermini

Il presidente della Commissione Bilancio all’Ars, Riccardo Savona, il vice presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars e segretario della Commissione Bilancio, Michele Mancuso, e il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, hanno compiuto una visita istituzionale a Casteltermini. Hanno incontrato, in particolare, il commissario regionale che regge l’amministrazione ordinaria del Comune agrigentino, Antonio Garofalo. All’incontro hanno partecipato diversi imprenditori e professionisti della zona i quali hanno colto l’occasione per rappresentare le proprie istanze legate allo sviluppo delle imprese locali e dell’economia in genere dopo l’emergenza covid. Savona, Mancuso e Gallo hanno assunto l’impegno di assecondare e sostenere le istanze esposte dalle categorie presenti alla riunione garantendo loro il massimo appoggio e incentivo al fine di rilanciare la comunità locale a fronte della grave crisi incombente. Il commissario Garofalo ha usato parole di ringraziamento verso gli esponenti politici regionali dichiarandosi fiducioso nell’esito delle azioni che si porranno in essere. Lo stesso Garofalo ha sottolineato il merito di Savona, Mancuso e Gallo di avere testimoniato un concreto riavvicinamento della politica al territorio, manifestando vicinanza e attenzione verso le comunità locali e periferiche che da decenni sono state avvolte dall’indifferenza delle Istituzioni.