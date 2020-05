Protesta per gli operatori turistici della Provincia di Agrigento

Parte da San Giovanni Gemini un grido di protesta dopo la fantomatica riapertura del 18 Maggio.

Dopo un lento e difficoltoso riavvio, con regole poco chiare e farraginose, con responsabilità dei gestori anche per comportamenti dei clienti fuori dal locale, alcune attività hanno deciso di restare chiuse in forma di plateale protesta sabato 23 Maggio.

La movida di Largo Nazareno, ormai di notevole richiamo per l’intero comprensorio, stasera finisce con l’aperitivo. Alle 20:30 infatti Otra Vida Mixology e altri esercenti chiuderanno i battenti per formalizzare una protesta netta e per evidenziare lo stato di abbandono cui le attività del settore si trovano oggi.

Molte attività sono rimaste chiuse proprio per una situazione paradossale, che vede gli operatori del settore responsabili oltremodo di comportamenti non a loro imputabili.

Sperando nella collaborazione delle autorità competenti e degli enti preposti in regole chiare e di semplice applicazione, i gestori restano fiduciosi in un incontro costruttivo già da lunedì.