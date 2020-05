Coronavirus, primo giorno a zero contagi: 2.482 tamponi e nessun nuovo positivo

Una bella notizia. Coronavirus, in Sicilia primo giorno a zero contagi: 2.482 tamponi e nessun nuovo contagiato. Test tutti negativi. Non era mai successo dall’inizio della pandemia, calano i contagiati, sono 1.512. Ricoverati 104 pazienti fra cui solo nove in terapia intensiva. Ma dopo tre giorni senza decessi c’è una nuova vittima. Le persone guarite 1.640 (+6 rispetto a ieri) e 269 decedute (+1).

I tamponi

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di sabato 23 maggio, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 131.913 (+2.482 rispetto a ieri), su 116.517 persone: di queste sono risultate positive 3.421 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.512 (-7), 1.640 sono guarite (+6) e 269 decedute (+1).

Degli attuali 1.512 positivi, 104 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 9 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.408 (+2) sono in isolamento domiciliare.

In provincia di Agrigento nessun nuovo contagio. Il dato di 141 dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid è fermo da settimane.