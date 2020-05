Coronavirus, assembramenti nel centro di Agrigento e San Leone

Segnalati diversi episodi di assembramento. Per fortuna in pochi si girano dall’altra parte. Più cittadini alla vista di gruppi di persone strette l’una con l’altra, e constatando il mancato rispetto delle distanze di sicurezza, temendo una nuova ondata di contagi da Covid-19, sempre più spesso durante la giornata, fanno scattare correttamente l’allarme, contattando il numero unico di emergenza.

Assembramenti sono stati segnalati ad Agrigento, a San Leone, precisamente sul lungomare Falcone-Borsellino, e in piazzale Giglia (Astor), nella zona centro città, e nel quartiere di Fontanelle. Stesse scene a Canicattì, Favara, Porto Empedocle. Ad accorrere, cercando di far in modo, che vengano veramente e concretamente rispettate le prescrizioni, carabinieri, polizia di Stato e polizia Municipale.