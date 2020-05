Coronavirus, al mare dal prossimo 6 giugno. Al via l’apertura bar all’interno di stabilimenti

Altre decisione della Regione Sicilia per la “fase2” dell’emergenza Coronavirus. E’ stato stabilito che dal 22 maggio potranno essere avviate le attività di bar e ristorazione all’interno degli stabilimenti balneari, previa circolare del presidente della Regione.

E’ stato infine deciso che, fermo restando il nulla osta dell’assessorato alla Sanità, che prevede il previo esame positivo delle acque di balneazione, la stagione balneare in Sicilia aprirà i battenti sabato 6 giugno. Fino a quel giorno niente tintarella in spiaggia, e niente bagni in mare (si può fare solo una nuotata e andare via).

L’assessore regionale al Territorio e ambiente, Toto Cordaro, inoltre, ha firmato il decreto attuativo che estende le concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033.