On. Savarino: “i lavoratori stagionali abbandonati da Roma, una risposta dalla Regione Siciliana, subito!”

“Continuiamo a coprire con le nostre finanze le mancanze del Governo Nazionale!”

a parlare la Presidente della IV Commissione , Giusi Savarino, in merito al respingimento da parte dell’Inps, delle tante richieste di bonus inoltrate dai lavoratori stagionali del turismo

“I lavoratori stagionali sono stati abbandonati dal governo nazionale, l’Inps sta respingendo le loro richieste di bonus da 600 euro, promesso dal governo Conte ai lavoratori del settore. Voglio dire a questi lavoratori che noi non li abbiamo dimenticati, per fortuna nella nostra legge di stabilità abbiamo pensato a loro e previsto un fondo da 10 milioni di euro, per sostenerli economicamente. Ho sollecitato l’Assessore Turano affinché proceda velocemente con decreto e stabilisca modalità e criteri del bando. Non si possono lasciare ancora questi lavoratori senza tutele. Per l’ennesima volta, mettiamo una pezza sulle inefficienze di Roma, subito però!”

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa ARS