Coronavirus, su quasi 2mila tamponi solo 8 nuovi contagiati. Altri 102 guariti

Diminuiscono nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia e quelli attualmente contagiati, aumentano i guariti ma sale leggermente il rapporto fra tamponi e effettuati e nuovi contagiati. Questo perchè nelle ultime 24 ore sono stati effettuati quasi 1800 tamponi.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (venerdì 15 maggio) così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), su 101.487 persone: di queste sono risultate positive 3.374 (più 8 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.760 (-94), 1.351 sono guarite (+ 102) e 263 decedute (0).

Per un errore, ieri, è stato comunicato un decesso in provincia di Palermo, mai avvenuto. Oggi, invece, l’unico morto è nella provincia di Siracusa, quindi il totale dall’inizio dell’epidemia è sempre di 263.

Degli attuali 1.760 positivi, 209 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.551 (-88) sono in isolamento domiciliare.