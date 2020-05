Agrigento, rissa tra minori in centro accoglienza: denunciati

Si sono picchiati per la fila da rispettare alla mensa, e probabilmente anche per una convivenza forzata tra appartenenti ad etnie diverse. Tre ragazzi minori sono stati denunciati.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento proseguono nelle indagini per risalire agli altri partecipanti alla rissa, che ha coinvolto più soggetti. Il fatto si è verificato all’interno di una comunità per minori extracomunitari dalle parti del Villaggio Mosè.

Sarebbero volati calci e pugni. Hanno continuato a picchiarsi anche dopo l’arrivo degli agenti, i quali, senza non poche difficoltà, hanno ripristinato la calma, e subito dopo hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dai fatti. Qualcuno avrebbe “scavalcato” la fila davanti ai locali per consumare il pasto, e da lì a poco, è scoppiato il parapiglia.