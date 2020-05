On.Carmelo Pullara: “Con la stabilizzazione di tutti i lavoratori ex articolisti raggiunto un bel traguardo”

“Con la stabilizzazione di tutti i lavoratori ex articolisti è stato raggiunto oggi un bel traguardo.

Una vicenda, quella dei precari, che ho seguito sin dal mio insediamento e questo ne è il risultato.”

Ad annunciarlo con grande soddisfazione è il deputato regionale l’On.Carmelo Pullara Vice presidente IV Commissione sanità all’Ars.

“La direzione generale dell’Asp di Agrigento, cui va il plauso e ringraziamento-dichiara Pullara- grazie al mio lavoro svolto negli anni e alle mie reiterate sollecitazioni, atti, attività parlamentari, ha concluso il processo di stabilizzazione per i restanti 115 lavoratori nonostante il Coronavirus abbia impegnato parecchio l’attività dell’azienda.

Vengono così definiti 2 processi importanti : il primo che riguarda la stabilizzazione del personale contrattisti, il secondo il superamento del precariato in attuazione della legge Media che poneva limiti temporali, poi superati.

“Il lavoro svolto sin dal mio insediamento – sottolinea Pullara – non ha trascurato l’annosa vicenda di questi precari. Ricordo che, nel mese di ottobre 2018, la VI Commissione, su mia sollecitazione, audì l’allora commissario dell’Azienda sanitaria. In quella seduta emerse un chiaro percorso sulle prerogative in capo ai singoli precari, e sulle azioni da compiere perché si giungesse alla chiusura del precariato storico”.

Dai contenuti di quella audizione, l’Assessorato regionale per la salute ha emanato nel luglio scorso una circolare a tutte le Aziende, in merito alle procedure di stabilizzazione del personale precario storicizzato.

Su mia sollecitazione l’Assessore Ruggero Razza ha finalmente avviato le procedure per la stabilizzazione dei singoli precari. L’assessore Razza ha infatti comunicato all’azienda sanitaria provinciale di Agrigento,facendo riferimento alla nota del 1 Novembre 2019 con la quale l’azienda comunicava l’intendimento di voler definire le procedure di stabilizzazione del personale contrattisti ex LSU, di prendere atto della soluzione prospettata che prevede la stabilizzazione delle unità contrattisti di cat. da A a D e,per taluni lavoratori(cat.C),un rapporto orario iniziale di 33 ore settimanali in luogo delle 36 contrattualmente previste.

Sono veramente soddisfatto -conclude Pullara- che il Direttore generale facente funzione dell’Asp di Agrigento Alessandro Mazzara con il direttore sanitario, Mancuso, che ringrazio, abbiano finalmente proceduto alla stabilizzazione di tutti i lavoratori ex articolisti.

Con questa procedura si potrà dare dignità a questi lavoratori che da oltre 20 anni assicurano quotidianamente il funzionamento delle amministrazioni ospedaliere e sanitarie, certo ora ci sarà la rincorsa a prendersi il merito ma i fatti e gli atti parlano chiari perché con testardaggine ho creduto in questa soluzione ed ho rischiato nel perseguirla, oggi finalmente il risultato. I miei auguri agli interessati!.”