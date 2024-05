Slesia / A Rybnik arriverà il planetario mobile con spettacoli astronomici

I pianeti del Copernicus Science Center, che dispone di un planetario mobile, arriveranno a Rybnik il 13 e 14 maggio. Gli interessati potranno partecipare a presentazioni astronomiche gratuite.

Planetobus Su invito dell’Area scoperta, fantasia e attività locali (SOWA) di Rybnik, visiterà per due giorni la storica miniera di Ignacy. Questi spazi invitano i giovani a vivere e osservare il cielo da soli, grazie all’apprendimento in modo amichevole. Saranno inoltre disponibili dimostrazioni e lezioni gratuite di astronomia.

Il planetario mobile è una grande tenda con tetto a cupola, di 7 metri di diametro. Può ospitare al suo interno circa 30 persone. Sul “tetto” semicircolare gli spettatori assistono alle presentazioni astronomiche tenute dal vivo dagli insegnanti del Copernicus Science Center.

“In una giornata luminosa, vedranno un cielo pieno di stelle e conosceranno le costellazioni più interessanti attualmente visibili nel cielo. Gli studenti e i bambini in età prescolare vedranno, tra le altre, le seguenti costellazioni: Segugi, Pirenei, Poli, Leone e le stelle. tra queste ci sono: Cor Caroli, Kłos, Regulus, Arkur e, inoltre, ci sono anche galassie come WIR e Sombrero, ha annunciato venerdì il Copernicus Science Center.

Il centro ha sottolineato: “Non hai bisogno di attrezzature specializzate per osservare il cielo. Tutto quello che devi fare è andare in un luogo buio in una serata limpida, alzare lo sguardo e mettere a fuoco i tuoi occhi”.

Una speciale app per telefono sarà utile nell’esplorazione dello spazio, rendendo più semplice l’identificazione di stelle specifiche e altri oggetti. Tutti i partecipanti agli spettacoli di astronomia riceveranno inoltre una “Guida per un giovane scienziato – Planetobus”, che contiene curiosità e informazioni sulle stelle e sui pianeti, oltre ad esperimenti che potrete fare voi stessi a casa.

Gli organizzatori vi incoraggiano anche a visitare la Rybnik Discovery, Imagination and Activity Zone (SOWA), dove, grazie alle mostre interattive e coinvolgenti della fiera, potrete comprendere i fenomeni che governano il mondo della scienza e della natura.

“Il Copernicus Science Center è particolarmente lieto che gli abitanti di Ribnik avranno l’opportunità di trascorrere una giornata ricca di esperimenti scientifici grazie alla visita al Planetobus e all’area SOWA”, incoraggia il centro.

Nell’ambito del programma Science for You, un’iniziativa congiunta del Ministro della Scienza e del Copernicus Science Centre, le attività “Naukobus”, “Planetobus”, “O math!” e la 27a Escursione Scientifica della Radio Polacca e del Centro Scientifico Copernico. (porta)

